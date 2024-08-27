«الاعتماد والرقابة» تنظم برنامج تدريبي لقيادات «الرعاية الصحية» بالعراق

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 أغسطس 2024 11:27 صباحاً - هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تنظم برنامج تدريبي لقيادات قطاع الرعاية الصحية بجمهورية العراق بعنوان" الجودة والاعتماد بوابة التغطية التأمينية الشاملة"

------- أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية "جهار" أن التجربة المصرية في مجال جودة الرعاية الصحية استوعبت جميع خصائص المنظومة الصحية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ في رسم واقع جديد للخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى عمق الروابط التاريخية بين مصر والعراق وما تشهده العلاقات بين البلدين من توسع وتعزيز التعاون في مختلف المجالات وعلى رأسها المجال الصحي.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية للبرنامج التدريبي الذي نظمته هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لقيادات قطاع الرعاية الصحية بجمهورية العراق الشقيقة بعنوان: " الجودة والاعتماد بوابة التغطية التأمينية الشاملة".

استهل اللقاء بترحيب الدكتور أحمد طه بزيارة الوفد العراقي لمصر ولمقر هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أن تبادل الخبرات بين الأشقاء بمصر والعراق في مجال جودة الرعاية الصحية يعتبر خطوة استراتيجية نحو تحقيق تطور ملموس بالرعاية الصحية وتعزيز قدرات الكوادر الصحية العراقية، وبناء نظام صحي قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.

وأوضح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر تعد من أهم المشروعات الصحية التي تم إطلاقها خلال السنوات الأخيرة والتي تسهم في تعزيز قدرات القطاع الصحي، وتحسين مستوى الرعاية الطبية عبر تطبيق معايير جودة عالمية، فضلا عن توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الصحية، لا سيما للفئات الأكثر احتياجًا تحقيقا لتغطية صحية شاملة لجميع المواطنين.

وقال طه، أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة يساعد الدول والحكومات على تحقيق الحماية من المخاطر المالية، من خلال زيادة قدرة الدولة على تقديم خدمات رعاية صحية أساسية آمنة وفعالة وعالية الجودة، بالاضافة إلى توفير الأدوية واللقاحات الأساسية بأسعار معقولة لجميع المواطنين، لافتا إلى أن الرعاية الصحية غير الآمنة تستهلك معدلات عالية من إجمالي الإنفاق على الصحة تصل إلى 12.6% سنويًا بما يقدر ب 878 مليار دولار سنويا.

وأضاف أن من أهم النتائج الإيجابية لتطبيق معايير الجودة في التغطية الصحية الشاملة ضبط الإنفاق على الصحة بشكل عام وانخفاض الانفاق من الجيب مما ينعكس بشكل ايجابي على المواطنين.

وأوضح د.أحمد طه، أن تطبيق معايير الجودة الصادرة عن GAHAR والحاصلة على الاعتماد من منظمة "الاسكوا" الدولية تسهم في الحد من المخاطر التي قد يتعرض لها المريض أثناء تلقي الخدمة الصحية وضمان توفير رعاية صحية آمنة للمرضى ومقدمي الخدمة الصحية، لافتا إلى أن التقديرات تشير إلى أنه حوالي ثلثي الأخطاء الطبية التي تصيب المرضى بسبب الرعاية الصحية غير الآمنة والتي تؤدي إلى حدوث العجز والوفاة تحدث في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وتتسبب في حدوث 134 مليون حالة متضررة في المستشفيات، حوالي 2.6 مليون حالة وفاة سنويا.

واستعرض رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية رحلة حصول المنشأة الصحية على شهادة الاعتماد الصادرة عن "جهار"، وحرص الهيئة على تقديم خدمات الدعم الفني والتدريب للكوادر البشرية بمختلف المنشآت الصحية الراغبة في الحصول على الاعتماد والدخول تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل لمساعدتهم على الفهم الصحيح لتطبيق معايير الجودة بالمنشأة، مشيرا إلى أنه يتم تقييم المنشأة بمعرفة نخبة من المراجعين المتميزين بمجال الجودة، بالإضافة إلى الدور الرقابي والذي يسهم في ضمان التزام المنشآت بتطبيق المعايير و استدامة جودة الخدمات الصحية المقدمة بما يضمن رضا المرضى عن الخدمة.

وأكد د.أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية على الاستعداد التام لنقل التجربة المصرية الناجحة لدولة العراق ومساعدتهم على تطوير السياسات الصحية وتطبيق التغطية الصحية الشاملة وتحسين جودة الرعاية الصحية، من خلال تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لمقدمي الخدمة الصحية بدولة العراق ، بالإضافة إلى تبادل الخبراء والمتخصصين بمجال جودة الرعاية الصحية.