وزيرة التضامن تكشف تكلفة علاج الشخص الواحد من إدمان المخدرات

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 أغسطس 2024 11:26 صباحاً - قالت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي: إن علاج المتقدمين للعلاج من الإدمان يتم بالمجان.

تكلفة علاج الشخص الواحد من الإدمان

وكشفت وزيرة التضامن الاجتماعي تكلفة علاج الشخص الواحد من إدمان المخدرات قائلة إنه قد يصل لـ150 ألف جنيه مصري.

يشار إلى أنه أول تصريح من مسئول رسمي حول تكلفة علاج الشخص المدمن للمخدرات منذ إنشاء صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

جاء ذلك خلال مؤتمر إعلان نتائج دراسة تطبيق برامج الدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان وأثره على تحسين جودة الحياة لديهم.

تطبيق برامج الدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان

كان الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، قد استعرض أهمية نتائج دراسة تطبيق برامج الدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان وأثره على تحسين جودة الحياة لديهم.

وأشار عمرو عثمان إلى أنه يتم تقديم خدمة العلاج وفقاً للمعايير الدولية وبما يتفق مع حقوق مريض الإدمان ويبين تحليل الخصائص الديموغرافية للمترددين على العلاج أن نسبة 85% منهم تقع ضمن الشريحة العمرية من 18 إلى 40 عاما، وهى ذروة مرحلة العمل والإنتاج.