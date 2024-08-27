الأرصاد تعلن عن موعد إنكسار موجة الطقس شديدة الحرارة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 أغسطس 2024 11:26 صباحاً - أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد بالأمس شهدت ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة عن الأيام الماضية، وبدأت القاهرة تسجل ما بين ال36 إلى 37 درجة مئوية، موضحا أن اليوم مشابه لطقس أمس بشكل كبير.

وأضاف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يوم سعيد” المذاع عبر فضائية “المحور”، أن العامل الأبرز تلك الفترة هو نسب الرطوبة العالية بشكل ملحوظ، وبالتالي تزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، موضحا أن الأجواء تكون ما بين الحارة إلى شديدة الحرارة خلال ساعات النهار، وأجواء مائلة للحرارة خلال ساعات الليل.

وتابع الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه بخلال نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع القادم تبدأ تنخفض درجات الحرارة إلى 35 و34 درجة مئوية، والتي تكون حول المعدلات الطبيعية، لافتا إلى أنه بعد مرور أول أسبوع من شهر سبتمبر تبدأ تنخفض نسب الرطوبة بشكل تدريجي.