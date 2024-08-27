نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة المنصورة: غدا وضع حجر الأساس لمشروع "امتداد مستشفى الطوارئ الجامعي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة سيتم وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء " امتداد مستشفى الطوارئ الجديد"، بالتعاون مع وزارة الصحة وذلك يوم 28 أغسطس2024.

يأتي ذلك من خلال سعى الجامعة لتنفيذ رؤية مصر 2030 فى الإهتمام بصحة المواطن المصري وتوفير الرعاية الطبية اللائقة على أعلى مستوى بمواصفات عالمية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد أن المبنى الجديد سيحقق إضافة كبيرة للمنظومة الطبية بالمستشفيات الجامعية بجامعة المنصورة، حيث سيسهم فى زيادة الطاقة الإستيعابية لمستشفى الطوارئ للعمل على تخفيف الضغط عن كاهل مستشفى الطوارىء بالجامعة والتى تقدم كافة خدمات الرعاية الطبية العاجلة لحالات الحوادث والإسعافات الأولية لمرضى الحالات الحرجة، وتوفر كافة الفحوصات المتكاملة لمواطني ومصابي الحوادث لما يزيد عن 200 ألف حالة سنويًا، ويتم داخلها إجراء نحو 15 ألف عملية سنويًا لإنقاذ مرضى الحوادث والحالات الحرجة، بمحافظة الدقهلية ومحافظات إقليم الدلتا.

وأشار أن المشروع سيضيف قدرة إستيعابية 230 سرير، تضم 160 سريرا لإقامة المرضى داخليًا، و40 عناية مركزة، و16 غرفة عمليات مجهزة بنظام الكبسولات، ليصبح إجمالي عدد الأسرة لمستشفى الطوارئ 450 سرير.

جدير بالذكر أن مشروع امتداد مستشفى الطوارئ الجامعى هو إنشاء لمبنى جديد مجاور لمبنى مستشفى الحالي، و مقام على مساحة 1500 متر مربع، ويضم بدروم خدمات أساسية، وطابق أرضي، وتسعة طوابق علوية متكررة تحتوى على:- طابق كامل لإستقبال الطوارئ، بالإضافة لطابقين مخصصين لوزارة الصحة، وطوابق للعمليات، والعناية المركزة، والإفاقة، والمعامل، والإقامة الداخلية، والخدمات المساعدة، كما يضم طابق خاص باستقبال مرضى مركز الكلى، واستقبال لمرضى طوارىء طب الأسنان، إلى جانب ما تضمه من وحدات تشخيصية وخدمية تضم بنك الدم المركزى، مجموعة معامل متكاملة، وحدات الأشعة ( الأشعة العادية – الأشعة المقطعية – الرنين المغناطيسى).

يأتى قيام جامعة المنصورة بتنفيذ مشروع مبنى الطوارئ الجديد فى إطار حرص الجامعة على القيام بدورها المجتمعى وريادتها المحلية فى منظومة الخدمات الطبية وتوفير سبل الرعاية الصحية للمواطنين من خلال مجموعة متكاملة من المستشفيات الجامعية والمتخصصة والمتكاملة فيما بينها.