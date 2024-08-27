نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالمجموع مباشـر "أونلاين".. رابط استعلام نتيجة دبلوم صنايع الدور الثاني 2024 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نتابع معكم إعلان نتيجة دبلوم صنايع الدور الثاني 2024، حيث تزايدت عمليات البحث بشكل كبير عن نتيجة ملاحق الدبلومات الفنية 2024، في ظل ترقب الطلاب وأولياء الأمور للحظة الإعلان الرسمي عن النتائج، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية للدور الثاني 2024 خلال الأسبوع الجاري، بعد انتهاء جميع أعمال التصحيح وتقدير الدرجات داخل الكنترولات المركزية بجميع محافظات جمهورية مصر العربية، وسنوضح لكم كيفية الاستعلام عن نتيجة دبلوم صنايع الدور الثاني 2024 من خلال الروابط الرسمية.

نتيجة دبلوم صنايع الدور الثاني 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية أن أكثر من 197 ألف طالب وطالبة قد خاضوا امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني في جميع التخصصات، بما في ذلك التخصصات “التجارية، الزراعية، الصناعية”، وقد حرصت الوزارة على تطبيق كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة سير العملية الامتحانية في جميع اللجان، وبدأت الامتحانات يوم السبت 3 أغسطس 2024 واستمرت حتى الثلاثاء 13 أغسطس، وبعد انتهاء الامتحانات، انطلقت أعمال التصحيح وتقدير الدرجات في كافة الكنترولات، مع التأكيد على ضرورة الدقة في عمليات التصحيح والرصد لضمان حصول كل طالب على حقوقه دون أي خطأ، وكانت نسبة النجاح في امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية بلغت 70.9%.

كيفية الاستعلام عن نتيجة دبلوم صنايع الدور الثاني 2024

كما يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة دبلوم صنايع الدور الثاني 2024 إلكترونيًا عبر شبكة الإنترنت من خلال بوابة التعليم الفني باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع بوابة التعليم الفني: زيارة الموقع الرسمي لبوابة التعليم الفني. اختيار نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني: حدد خيار "نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني". إدخال رقم الجلوس: قم بكتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب. عرض النتيجة: اضغط على زر "عرض النتيجة".

وعقب اتباع هذه الخطوات، ستظهر درجات الطالب على الشاشة، وذلك في حال تم رفع النتائج عبر الإنترنت من قبل الوزارة، كما سيتم نشر كشوف بأسماء الناجحين في جميع مدارس الثانوية الفنية بعد إعلانها إلكترونيًا.

إعلان نتيجة دبلوم صنايع الدور الثاني 2024

وعلى الرغم من أن وزارة التربية والتعليم الفني أكدت أن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2024 لا تزال قيد التجهيز داخل الكنترولات، إلا أن عمليات البحث من قبل الطلاب ما زالت مستمرة لمعرفة النتائج وتقدير الدرجات، ويرغب الطلاب في معرفة ما إذا كانوا قد اجتازوا امتحانات الدور الثاني أم لا، وحتى هذه اللحظة، لم يتم الإعلان عن النتائج، ولكن فور صدورها، سنوافيكم بها فورًا، وتمنياتنا لجميع الطلاب بالنجاح والتوفيق.