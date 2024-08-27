عاجل - "معتدلًا على السواحل الشمالية" حالة طقس اليوم الثلاثاء

أحمد جودة - القاهرة - الحالة الجوية

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية استمرار حالة الطقس الحار في مختلف أنحاء الجمهورية خلال الفترة من الثلاثاء 27 أغسطس حتى الأحد 1 سبتمبر 2024. ستتراوح درجات الحرارة العظمى في معظم المحافظات بين 35 و40 درجة مئوية، مع احتمال تجاوز هذه القيم في بعض المناطق، خصوصًا في الصحراء الغربية. أما درجات الحرارة الصغرى، فمن المتوقع أن تتراوح بين 25 و30 درجة مئوية.

يتأثر الطقس بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى ظهور بعض الظواهر الجوية المتفاوتة الشدة. وتشير التوقعات إلى طقس حار وجاف في معظم أنحاء البلاد، مع انخفاض نسبي في نسب الرطوبة. وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة ليوم الثلاثاء 27 أغسطس 2024:

المنطقة درجة الحرارة العظمى درجة الحرارة المحسوسة درجة الحرارة الصغرى القاهرة الكبرى 35 38 26 السواحل الشمالية الغربية 32 35 24 السواحل الشمالية الشرقية 32 35 25 جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر 40 42 29 شمال الصعيد 39 41 25 جنوب الصعيد 44 45 28

سيكون الطقس معتدلًا على السواحل الشمالية، وحارًا على الوجه البحري والقاهرة، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وترافق الرياح النشطة الرمال والأتربة في بعض المناطق، مع توقعات بهطول أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من جنوب مصر.