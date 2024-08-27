وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني لشهادات القراءات بنسبة ٦٨.٥٧%

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أحمد جودة - القاهرة - اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، نتيجة الدور الثاني لشهادات القراءات: ‏‏(التجويد - العالية – التخصص) لمعاهد القراءات، للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤م، وذلك بحضور الشيخ / أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ/ حميد حامد أبو عريضة، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، والدكتور أبو اليزيد سلامة، رئيس كنترول شهادات القراءات، وعدد من قيادات التعليم الأزهري قبل الجامعي.

وبلغت نسبة النجاح لشهادة إجازة التجويد للدور الثاني ٦٨.٦٣%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 2264 من الطلاب ‏والطالبات، بينما بلغت نسبة النجاح العامة لشهادة عالية القراءات الدور الثاني ٦٨.٧٢%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان ‏وعددهم 1168 طالبًا وطالبة‎.‎

وبلغت نسبة النجاح العامة لشهادة تخصص القراءات الدور الثاني ٦٨.١٢%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان، وعددهم ‏‏686 طالبًا وطالبة، حيث بلغت نسبة الإجمالي العام لشهادات القراءات الثلاثة ٦٨.٥٧%.‏