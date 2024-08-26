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قرارات هامة من وزارة التعليم بشأن سد العجز فى المعلمين

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 26 أغسطس 2024 10:30 مساءً - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التربية والتعليم، بشأن الاستعانة بالعاملين بالمدارس والإدارت والمديريات من غير المعلمين الحاصلين على مؤهل عالي وتربوي لسد العجز، مشددة على ضرورة الاستعانة بالعاملين في المدارس أو الإدارات او المديريات التعليمية الحاصلين على مؤهل تربوى لسد العجز بالمدارس وذلك بعد مراجعة مؤهلاتهم من قبل التوجيهات الفنية المختصة بالمديريات التعليمية، وذلك لحين استيفاء متطلبات إعادة التعيين على وظيفة معلم.

جاء ذلك في اطار التوجيهات الصادرة فيما يخص منح الأهمية والأولوية المطلقة للتعامل مع أزمة سد عجز المعلمين في المديريات التعليمية، وايماءا بالموافقة من وزير التعليم.

قرار التعليم

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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