نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تعلن مصروفات المدارس الرسمية لغات بالعام الدراسي الجديد - مستند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لمديري مديريات التربية والتعليم، بجميع المحافظات، مصروفات المدارس الرسمية لغات للعام الدراسي المقبل 2025.

وقالت الوزارة في خطاب رسمي لها: بالإشارة إلى ما ورد بالمادة رقم ( 19 ) من القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014م، والتي نصت على أن تحصل الرسوم والاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية من تلاميذ المدارس الرسمية للغات، وفقا للنظام المعمول به بمدارس المناهج العربية المناظرة، وطبقا للقرار الوزاري الذي يصدر سنويا في هذا الشأن، ويحصل بالإضافة إلى ذلك، مقابل الخدمات الإضافية الأخرى التي تؤدى لتلاميذ هذه المدارس.

وأكدت الوزارة، على أن تزاد رسوم خدمات اللغات بنسبة 7% سنويا وذلك لجميع الطلاب الجدد الملحقين على المستوى الأول رياض الأطفال اعتبارا من العام الدراسي التالي لصدور هذا القرار، وبناء على ما ورد بنص المادة السابقة، تكون قيمة خدمات اللغات لهذه النوعية من التعليم للعام الدراسي 2024-2025.

- من الصف الأول حتى السادس الابتدائي 550 جنيها

- من الصف الأول حتى الثالث الإعدادي 600 جنية

- المرحلة الثانوية 733.91 جنية.