مسئول أمريكي: المقترح الحالي للهدنة يشمل تدفق قدر كبير من المساعدات لغزة وإزالة الركام

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 26 أغسطس 2024 08:38 مساءً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن "سي إن إن" عن مسؤول أمريكي قالت إن المقترح الحالي للهدنة يشمل تدفق قدر كبير من المساعدات إلى المدنيين والفلسطينيين وإزالة الركام وإعادة البناء بقطاع غزة، ومقترح الهدنة الحالي يقتضي انسحاب إسرائيل من المناطق كثيفة السكان في غزة، والمشاركون في محادثات وقف إطلاق النار بغزة أحرزوا تقدما خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.