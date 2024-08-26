نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير قطاع الأعمال يبحث مع وزيري التعليم والعمل عددا من الملفات المشتركة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، كلا من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحمد جبران وزير العمل.

وعقد الوزراء اجتماعًا تم خلاله التباحث حول عدد من الموضوعات والملفات محل الاهتمام المشترك، في إطار تعزيز التعاون وتضافر الجهود وتكاملها بين الوزارات والجهات الحكومية، والعمل الجماعي لتحقيق مستهدفات برنامج عمل الحكومة، ودعم مسيرة البناء والتنمية والإصلاح في الجمهورية الجديدة.

تطرق اللقاء إلى خطط العمل والجهود الجارية في إطار الاهتمام بالعنصر البشري وتنمية مهاراته، والنهوض بالعملية التعليمية وتطويرها والارتقاء بمنظومة التدريب الفني والمهني، وإعداد الكوادر المؤهلة لسوق العمل، وتحسين بيئة العمل وزيادة الإنتاجية.