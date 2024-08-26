بدء فعّاليات الجلسة الختامية لمؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

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أحمد جودة - القاهرة - بدأت فعّاليات الجلسة الختامية لمؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الخامس والثلاثون الذي يعقد بالقاهرة، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، وبرئاسة وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري تحت عنوان "دور المرأة في بناء الوعي" وتحل حرم الرئيس الإندونيسي الأسبق ضيف شرف المؤتمر.

وافتتحت الجلسة الختامية بآيات من القرآن الكريم للقارئ الشيخ عبد الناصر حرك"، ثم عزف السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية.

الجدير بالذكر أنه شهد اليوم الثاني للمؤتمر عقد 8 جلسات علمية يبن دور المرأة في بناء الوعي.