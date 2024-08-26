نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف: العلاقات بين مصر والسنغال وطيدة وقديمة ومستمرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف معالي السيدة بيندا مباو وزيرة الثقافة السنغالية السابقة على هامش مشاركتها في المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذي يُعقد في القاهرة يومي 25 و26 أغسطس برعاية كريمة وسامية من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحت عنوان: "دور المرأة في بناء الوعي".

ورحب الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بالسيدة بيندا مباو وزيرة الثقافة السنغالية السابقة معربًا عن سعادته بقبولها الدعوة ومشاركتها بالمؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأكد وزير الأوقاف محبته للشعب السنغالي الشقيق، وسعادته بهذه الزيارة وخاصة لسعادتها بزيارة المعالم المصرية، مؤكدًا أن العلاقات بين مصر والسنغال وطيدة وقديمة ومستمرة، مؤملًا أن تعاود معالي الوزيرة زياراتها لمصر، مضيفًا أن صورة العلاقة بين مصر والسنغال عظيمة.

وأضاف وزير الأوقاف أن الأزهر الشريف عبر تاريخه الطويل مبني على الطريقة الوسطية في العقيدة والفكر والسلوك، ويعتمد المذاهب الفقهية الأربعة، فالعالم الأزهري رمز للوسطية والاعتدال والأصالة بانتمائه للمنهج الأزهري، وأن الإخوة الأفارقة كانوا يسلكون مسلك الأزهر في الدراسة والوسطية والاعتدال.

من جانبها عبرت السيدة بيندا مباو وزيرة الثقافة السنغالية السابقة عن سعادتها بالدعوة الكريمة، وبزيارة مصر، وشكرها للأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.

وأكدت أن دور مصر يدرس في السنغال دائمًا، وأن أول مرة زارت فيها مصر كانت عام 1992م وكانت للمشاركة بمؤتمر بجامعة القاهرة حول العلاقات العربية والأفريقية، وتشعر دائمًا بالسعادة لزيارة مصر.

وأضافت أن مصر مرجعية للسنغال، وأن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان شخصية عظيمة في السنغال، وأن كل المثقفين المصريين يحرصون دائمًا على زيارة السنغال، وأن أشهر الشخصيات السنغالية أتت إلى مصر وزارت الأزهر الشريف.

وفي ختام اللقاء أهدى الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف السيدة بيندا مباو وزيرة الثقافة السنغالية السابقة مصحف مصر والمصحف المترجم إلى الفرنسية