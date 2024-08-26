نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضبط مصنع لإنتاج العسل وزيوت الشعر غير مرخص في الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجحت مديرية تموين الجيزة في ضبط مصنع لتعبئة العسل وزيوت الشعر المقلدة لعلامات تجارية مشهورة وترويجها، وذلك بمنطقة حدائق أكتوبر المنطقة السابعة بالاشتراك مع جهاز حدائق أكتوبر.

وذلك في اطار توجيهات محافظ الجيزة المهندس عادل النجار، لضبط حركة الأسواق وأسعار السلع، والتصدى لأى ارتفاعات غير مبررة، وخاصة فى أسعار السلع الاستراتيجية، وتنفيذًا لتوجيهات محمود بلاسى مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، بتشديد الرقابة والمرور على كل المنشآت والمنافذ التموينية والمخابز البلدية المدعمة ومحطات الوقود، والعمل على ضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين سواء في الأنشطة التموينية أو الأسواق الحرة وعن توافر السلع ومتابعة الأفران البلدية وجودة الخبز المدعم ومتابعة منافذ صرف السلع التموينية ومخازن السلع الغذائية ومخازن الجملة.

شارك في الحملة التي رأستها سامية محمد إدارة تموين 6 أكتوبر وبرفقتها كلا من السيدة محمد رئيس قسم الرقابة، وهناء محمد رئيس قسم التجارة، ومحمود احمد، ومحمد شحاته.

حيث تم التحفظ على أكثر من ألف عبوة منتج نهائي تزن حوالى نصف طن عسل نحل وزيوت شعر، بسبب الغش والتدليس.

كما تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة لعدم وجود ترخيص لمزاولة النشاط التجاري، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.