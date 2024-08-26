المرصد الأورومتوسطى لـ"DMC": تأمين توزيع لقاحات شلل الأطفال بغزة يحتاج ضغط على إسرائيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 26 أغسطس 2024 05:34 مساءً - تحدث محمد المغبط مدير المكتب الإقليمى للمرصد الأورومتوسطى لحقوق الإنسان، عن وصول 1.2 مليون عبوة لقاح ضد شلل الأطفال إلى غزة، قائلا: "كيفية تأمين التوزيع الآمن لهذه اللقاحات على الأطفال فى كافة مناطق القطاع صعبة جدا وتحتاج ضغط دولى كبير على إسرائيل لعدم استهداف الأطقم الطبية وسيارات الإسعاف والدفاع المدنى".

وأضاف خلال مداخلة من فلسطين ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة DMC، أن الثوابت التى رأينا فيها إسرائيل تستهدف الأطقم الطبية والصحية، هى مؤشر خطر على إمكانية استهداف إسرائيل للأطقم التى سوف تقوم بتوزيع هذه اللقاحات.

وأوضح أن إسرائيل استهدفت منذ أكثر من شهر حوالى 12 مدرسة، حيث إن المدارس بطبيعتها هى منطقة آمنة وتتمتع بالحماية الدولية، وإسرائيل منذ اليوم الأول وحتى منذ إنشائها لا تحترم أى قاعدة من قواعد القانون الدولى بسبب عدم مسائلتها ومحاسبتها على الصعيد الدولى.