إجراء قانوني ضد متهمين بغسـل 50 مليون جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 26 أغسطس 2024 04:33 مساءً -

تمكنت الأجهزة الأمنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال «شخصين - مقيمان بمحافظة كفر الشيخ» لمزاولة نشاط غير مشروع في مجال القرصنة على القنوات الفضائية، وإنشاء المواقع الإلكترونية، والبث عليها بالمخالفة للقانون، والتحصل على أرباح مالية، ومحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما عن طريق «شراء الأراضي - شراء السيارات - شراء وثائق تأمينية».

وأودعا بعض من الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما، وبأفراد أسرتيهما ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أعمال الغسل التي قام بها المذكورين، بمبلغ «50 مليون جنيه تقريبا».

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.