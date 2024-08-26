انت الأن تتابع خبر حادث الفيوم: تريلا تدهس 6 سيارات ووفاة 10 اشخاص وبيان حكومي عاجل.. اتفرج : العربيات اتعجنت والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حادث الفيوم القاهرة.. وفيات حادث الفيوم.. لا تزال حوادث الطرق السريعة في الوقوع يوما بعد يوم، في الايام الماضية وقع حادث في منطقة الرماية بسبب سائق سيارة نقل “تريلا” وهذه المرة وقع حادث مروع فجر اليوم الاثنين في طريق الفيوم القاهرة وتسبب في مصرع ما يقارب من 10 اشخاص ولا يزال عدد الضحايا في الارتفاع، ونستعرض لكم تفاصيل حادث الفيوم.

حادث الفيوم القاهرة

كشفت تقارير صحفية أن حادث الفيوم وقع في محيط مركز سنورس، حيث تصادمت سيارة نقل “تريلا” محملة بالاسمنت والرمال مع السيارات التي أمامها وكانت محملة بالركاب ، مما تسبب في مصرع 10 أشخاص وإصابة 7 آخرين.

ما سبب حادث الفيوم القاهرة؟

تشير التحقيقات الاولية إلى أن سبب وقوع حادث الفيوم هو السرعة الزائدة لقائد السيارة النقل، ونتج عن ذلك اصطدامه بالسيارات التي كانت تسير في نفس اتجاهه وحتى الان يتم انتشال الجثامين من أسفل الرمال، وهي الرمال التي كانت تحملها سيارة النقل ويقر وزنها فوق الـ 100 طن.

اول بيان من وزارة التضامن