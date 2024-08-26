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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت حملة الدفاع عن الحضارة المصرية برئاسة الدكتور عبد الرحيم ريحان منذ أيام بالصور عن وجود لودر يحفر في موقع سقارة المسجل تراث عالمي باليونسكو.

خبير: «بيان الآثار» لم يرد على الحفر العشوائي بواسطة لودر في سقارة

وأرسلت الحملة عدة استفسارات للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار من خلال الصور التي توضح وجود حفر عشوائي يتم في سقارة موقع تراث عالمي لعمل مشروع ما، هل يتم هذا الحفر بعلم المجلس وبموافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية؟

الصور تظهر اكتشاف تحف منقولة من الفخار، هل هي ناتج هذا الحفر ومن يقوم به وما مصير المكتشفات، والصور تظهر أنها حفائر عشوائية لعدم وجود رقم تسجيل حفائر على القطع أو تاج عليها يظهر أى بيانات كما هو متبع فى الحفائر العلمية؟

أى انحسر التساؤل عن جريمة دخول لودر موقع تراث عالمى وقيامه بحفر عشوائى غير علمي، واستخراج قطع أثرية لا نعرف مصيرها حتى الآن هل سجلت فى دفاتر تسجيل رسمية ونقلت إلى المخازن المتحفية؟ وتناقل الفيس بوك بشكل كبير ما أثارته الحملة.

وبناءً عليه أصدرت اليوم وزارة السياحة والآثار بيانًا ردًا على ما يثار عبر وسائل التواصل الاجتماعى أكدت على أن الصور المتداولة عن وجود آلة حفر بمنطقة سقارة الأثرية هي صور قديمة ترجع لأكثر من عام ونصف وكانت أثناء مد كابلات كهربائية عند المدخل الجنوبي للمنطقة وعدم صحة ما يتم تداوله حيث أنه لا وجود لأي آلة حفر بالمنطقة في الوقت الحالي وكانت أعمال الحفر تحت إشراف ومراقبة كاملة من الأثريين ومديري المنطقة والتفتيش المختص للتعامل مع أي شواهد قد تظهر بالمسار

وردًا على بيان وزارة السياحة والآثار تصدر حملة الدفاع عن الحضارة بيانها التالي

1- ما تم إثارته من كارثة دخول لودر موقع أثرى خلف هرم تيتي من الأسرة السادسة بسقارة والحفر فيه بشكل عشوائي غير علمي ولا نعرف مصير المكتشفات، أمر يخص وزارة السياحة والآثار عامة ولا يخص معالى الوزير الذى لم تتم هذه الأعمال في عهده لذا كان يجب أن يتضمن الرد ما أثير من كارثة فس حق الآثار ولم يحدث ذلك

2- رد الوزارة ركّز على توقيت الحفر وهذا لا ينفى المسئولية عن القائمين على أمر الآثار حاليًا لتوضيح الصورة كاملة للرأى العام

3- إتمام هذا الحفر فى وجود الآثاريين ومديرى المنطقة إدانة لهم بالسماح بدخول لودر والحفر عشوائى والوزارة مطالبة بمحاسبة المسئولين الذين كانوا بالمنطقة فى توقيت الحفر

4- لم يقدم بيان الوزارة أى تفسير لدخول لودر واستخدامه في الحفر والحفر عشوائي ووضع المكتشفات الأثرية من حيث التسجيل والحفظ وهى القضية الأساسية المثارة وليس توقيت الحفر فنحن لا نبحث عن إدانة أشخاص بل حماية أثر معروف عالميًا يتم التعامل معه بهذا الشكل المهين.