مصدر رفيع المستوى: مصر ترفض أي وجود إسرائيلي بمعبر رفح أو محور...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 أغسطس 2024 02:26 مساءً - أكد مصدر رفيع المستوى، اليوم الاثنين، أن مصر جددت تأكيدها لجميع الأطراف المعنية بعدم قبولها أي وجود إسرائيلي بمعبر رفح أو محور فيلادلفيا.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"القاهرة الإخبارية"، أن مصر تدير الوساطة بين طرفي الصراع في غزة، بما يتوافق مع أمنها القومي ويحفظ حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، مشيرًا إلى أن الوفد الأمني المصري يبذل قصارى جهده لتحقيق قدر من التوافق بين الطرفين، وينسّق جهوده مع الشركاء في قطر والولايات المتحدة الأمريكية.

كان قادة مصر والولايات المتحدة وقطر، دعوا في بيان مشترك، الجانبين (الإسرائيلي والفلسطيني) إلى استئناف المفاوضات، لسد كل الثغرات المتبقية وبدء تنفيذ الاتفاق دون أي تأجيلات جديدة.

وأكدوا خلال البيان، ضرورة وضع حد للمعاناة المستمرة للشعب الفلسطيني بقطاع غزة، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، وإبرام اتفاق بشأن الإفراج عن المحتجزين.

وأضاف قادة الدول الثلاث، أنهم سعوا على مدار عدة أشهر للتوصل إلى إطار اتفاق مطروح حاليًا على الطاولة، ولا يتبقى فقط سوى وضع التفاصيل المتعلقة بالتنفيذ.