وزارة العمل : متابعة برامج الفحص المهني بمركز التدريب التابع لمديرية عمل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 أغسطس 2024 02:26 مساءً - تابعت مديرية العمل بمحافظة الجيزة ، عملية الفحص المهني للمتقدمين ، بمركز تدريب مهني بولاق الدكرور ، على بعض المهن المطلوبة لشركة بتروجيت للخدمات البترولية بالمملكة العربية السعودية منها : مهنة أعمال اللحام ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة العمل ، وذلك فى إطار تنفيذ اتفاقية تشغيل برنامج الفحص المهني والموقعة بين وزارة العمل ووزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية تُمثلها شركة تكامل السعودية، بهدف تلبية إحتياجات سوق العمل السعودي من القوى العاملة المصرية الماهرة .

وأوضح محمد رمضان وكيل مديرية العمل بالجيزة ، فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك الجهود التى تقوم بها المديرية تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، بتكثيف الجهود لتطوير منظومة التدريب المهني،من كافة محاورها ،لتوفير عِمالة مصرية ماهرة ،ومُدربة لسوق العمل الداخلي والخارجي،تُواكب تحديات ،ومُتغيرات سوق العمل ، وأضاف مدير المديرية ، أن الفعاليات شهدت حضور المهندس وائل عبد الصبور مدير عام الإدارة العامة لشؤون مراكز التدريب بالوزارة ، ومحمد الكيلاني مدير عام مركز التدريب المهني ببولاق الدكرور ، وصالح السيد مدير مركز التدريب المهنى بمنشية البكارى، وماجد علي مدير مركز التدريب ببولاق الدكرور ، ووفاء سمير مدير إدارة بحوث العمالة بالمديرية ، مؤكداً الإستمرار فى متابعة سير العمل والاختبارات بالزيارات الميدانية لمركز بولاق الدكرور ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالاستثمار في العنصر البشري وتنمية مهاراته وقدراته لتواكب سوق العمل بالداخل والخارج ..