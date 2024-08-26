وزارة العمل : إجتماع اللجنة الاستشارية للسلامة والصحة المهنية بأسيوط برئاسة ”المحافظ

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 أغسطس 2024 02:26 مساءً - شاركت مديرية العمل بمحافظة أسيوط فى إجتماع اللجنة الاستشارية للسلامة والصحة المهنية بأسيوط بناء على دعوة للانعقاد برئاسة اللواء الدكتور هشام ابو النصر محافظ أسيوط ، وعضوية مدير مديرية العمل بأسيوط والأعضاء الممثلين في القرار الوزاري رقم 152 لسنة 2003 ، والدكتور مينا عماد نائب المحافظ ، والمهندسة فاطمة احمد سكرتير عام المحافظة ، واللواء اسماعيل حسين ، مدير الحماية المدنية ، والسادة مديرى مديريات ( الصحة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعى والنقل والطرق والإسكان وتنمية الصناعة والتأمينات والداخلية والتنمية المحلية والكهرباء ) ، ومدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية ، ومدير المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية بأسيوط ، وممثلي النقابات وممثلي منظمات أصحاب الأعمال ، وعدد من المهتمين بشؤون السلامة والصحة المهنية بمحافظة أسيوط ، يأتى ذلك فى ضوء جهود المديرية لتفعيل دورها داخل المجتمع والمشاركة المجتمعية مع كافة الجهات لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين ، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف المنشآت للوقاية من حدوث أى مخاطر تهدد بيئة العمل والحفاظ على مقومات الإنتاج .

وأوضح على سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط ، فى تقريره للوزارة ، ان تلك الجهود التى تقوم بها المديرية وأجهزتها تاتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، فى التأكيد على أهمية دور مديريات العمل ،في تنفيذ خطة الوزارة خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات، وأهمية التواصل مع المواطنين مُتلقي الخدمة من الوزارة ،والإستماع إلى مطالبهم ، والإيمان بدور وزارة العمل في التعامل مع العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوزان، بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات،في إطار بيئة عمل لائقة ومستقرة ، تتوفر فيها اشتراطات السلامة والصحة المهنية للحماية والوقاية من مخاطر بيئة العمل ، والتعاون مع الجهات المعنية لتوفير تلك الاشتراطات لحماية المنشآت والعاملين بها من تلك المخاطر ، وأضاف مدير المديرية ،انه فى بداية الجلسة قدم محافظ اسيوط شكره وتقديره لوزير العمل محمد جبران على دعوته الكريمة بانعقاد اللجنة الاستشارية للسلامة والصحة المهنية بمحافظة أسيوط والدعم الذى يوليه لذلك الملف الهام ، وتطرق إلى اهميه السلامه والصحه المهنيه ، واهميه توافر جميع الاشتراطات اللازمه لحماية العاملين والحفاظ على ارواحهم وكذلك حماية الممتلكات ، مؤكداً على ضروره ان يتم توفير كل الاشتراطات اللازمه للسلامه والصحه المهنيه وكذلك توافر كل الدعم من جميع المديريات بنطاق المحافظه مع اداره الازمات والكوارث بديوان المحافظه من اجل توفير ووضع خطه طوارئ كامله لمحافظه اسيوط وتطبيقها على مستوى المحافظة .

وأفاد مدير المديرية أنه ألقى كلمة خلال الإجتماع أكد خلالها على أهمية السلامة والصحة المهنية وأهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في مجال السلامه والصحه المهنيه والتى تعتبر خطة عمل لنا في المديرية ، والتى نسعى جاهدين الى ان تكون السلامه والصحه المهنيه هي منهج وسلوك حياة ، مشددا على اهمية اتباع ضوابط واشتراطات السلامة والصحة المهنية من أجل حماية العاملين والحفاظ على أرواحهم وكذلك حماية الممتلكات لضمان زيادة الإنتاج ، كما أكد على تنفيذ توجيهات الوزير محمد جبران للمديرية بضرورة العمل على نشر ثقافة السلامة وزيادة الوعى ، ونجحت مديرية العمل فى تنظيم العديد من المبادرات سواء داخل المنشآت أو تجميع مسئولى السلامة فى أماكن قريبة من مواقع العمل ، وكذلك استعراض أحدث ما توصلت إليه الشركات الكبرى من وسائل السلامة ، والدعم الذي تقدمه الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة ورعايتها لكل الفعاليات التى يتم تنظيمها بالمديرية ..

وأشار مدير المديرية أنه فى نهاية الجلسة تم وضع عدد من التوصيات منها : تشكيل اللجنة واعتمادها من المحافظ ، وأن تجتمع اللجنة كل ٣ اشهر ، وتجهيز العقبات التى تواجه سير العمل بإدارة السلامة والصحة المهنية وعرض تلك المشكلات فى أول اجتماع قادم للجنة ، وضرورة أن تقوم كل المديريات والمصالح الحكومية بوضع متطلبات واشتراطات تقرير الحماية المدنية موضع التنفيذ من خلال وضعها في الخطط الاستثمارية لها ، وتكثيف التوعية فى جميع المنشآت من خلال تكثيف الندوات والمبادرات التى من شأنها رفع الوعى لدى الجميع ، ودعم مديرية العمل لتنفيذ مهامها فى تطبيق القانون فيما يخص باب السلامة والصحة المهنية ، فضلاً عن متابعة حدوث حالات إصابات العمل والأمراض المهنية التي تحدث وعرض اماكن كثافة تلك الحالات ..