وزارة العمل : ندوة مشتركة للتوعية بأحكام القانون بشأن الحقوق والواجبات والسلامة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 أغسطس 2024 01:28 مساءً - نظمت مديرية العمل بمحافظة المنيا ، مكتب عمل بنى مزار ومكتب السلامة والصحة المهنية ببنى مزار، ندوة توعية مشتركة بين المكتبين ، للعاملين بمستشفى مصر المحبة ببنى مزار ، بحضور 20 عامل بالمستشفى ، تناولت موضوعات الندوة شرح حقوق وواجبات العمال والعلاقة التعاقدية وانواع عقود العمل طبقاً لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له ، وكذلك اشتراطات السلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل للوقاية من الحوادث والأمراض وحماية العنصر البشرى والممتلكات من مخاطر بيئة العمل المختلفة ، تأتي فعاليات الندوة فى ضوء جهود المديرية وأجهزتها لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بين العاملين بمختلف المنشآت العاملة داخل المحافظة ، وكذلك التوعية بالحقوق والواجبات التى كفلها لهم القانون لحمايتهم داخل أماكن العمل ، بما يعزز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية ويزيد من الإنتاج ويحقق الاستقرار والنمو فى ظل الجمهورية الجديدة ..

وأوضحت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا ، فى تقريرها للوزارة ، ان تلك الجهود التى تقوم بها المديرية تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، فى التأكيد على أهمية دور مديريات العمل ،في تنفيذ خطة الوزارة خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات، وأهمية التواصل مع المواطنين مُتلقي الخدمة من الوزارة ،والإستماع إلى مطالبهم ، والإيمان بدور وزارة العمل في التعامل مع العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوزان، بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات،في إطار بيئة عمل لائقة ومستقرة ، تتوفر فيها اشتراطات السلامة والصحة المهنية للحماية والوقاية من مخاطر بيئة العمل ، والتعاون مع الجهات المعنية لتوفير تلك الاشتراطات لحماية المنشآت والعاملين بها من تلك المخاطر ،وأضافت مدير المديرية أنه حاضر فى الندوة على خلف مدير مكتب عمل بنى مزار ، ورضا جمال مفتش مكتب العمل ، والكيميائى خالد عبد الرحمن مفتش مكتب السلامة والصحة المهنية ببنى مزار ، وشارك فى الحضور للندوة مدير المنطقة الشمالية محمد عبد الرحمن ، كما جرى الرد على الاستفسارات والأسئلة المتعلقة بموضوعات الندوة من الحضور ، ومؤكدة على الإستمرار فى تنظيم الندوات التوعوية والتثقيفية داخل أماكن العمل المختلفة داخل المحافظة والقيام بالدور المنوط بالمديرية وأجهزتها فى هذا الشأن للوصول للاهداف المرجوة وتنفيذ الخطط الموضوعة بخصوص التوعية والإعلام بالوزارة، وبإدارة الرعاية ، وادارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية ، حول أحكام القانون والقرارات للحفاظ على مقومات الإنتاج ..