انت الأن تتابع خبر طريقة سهلة وسريعة لعمل البيتزا في البيت.. عجينة هشة وطعم لذيذ لا يقاوم وبمكونات اقتصادية متوفرة بكل مطبخ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشتهر ربات البيوت في صناعة عجينة البيتزا المنزلية، متبعات أساليب تجعل من عملية الخبز لذة وتجربة فريدة

حسب خبراء الطهي

يمكن تحضير هذه العجي هذه النة باستخدام مكونات شائعة، ما يضفي متعة خاصة على الطهي داخل المطابخ المنزلية.

بالنسبة لعجينة البيتزا الناعمة والمرنة

تجدد المقادير المستخدمة، بما في ذلك كوب من الدقيق الأبيض المنخول، ملعقة خميرة، ملعقة سكر، ملعقة خل، ملعقة صغيرة ملح، خمس ملاعق زيت زيتون، ثلاث ملاعق حليب بودرة، وكوبان من الماء الدافئ. أما طريقة التحضير، فتبدأ بمزج الدقيق، الخميرة، والسكر، ثم يُضاف الملح والحليب البودرة، وتُمزج المكونات جيداً مع العجن المستمر حتى تصبح متجانسة، قبل تركها لتختمر وتُخبز لاحقاً.

وعلاوة على ذلك