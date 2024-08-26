«الجيزة»: ضبط 145 سيارة سيرفيس غير ملتزمة بتعريفة الركوب ومخالفة خطوط السير

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 26 أغسطس 2024 12:32 مساءً - أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة علي تكثيف الحملات الدورية المفاجئة على المواقف والطرق لضبط منظومة السرفيس والتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة و بخطوط السير المحددة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

تصريحات محافظ الجيزة جاءت خلال إطلاعه علي جهود جهاز السرفيس والنقل الجماعي خلال حملات تمت علي مدار الاسبوع وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة والتي أسفرت عن ضبط ١٤٥ سيارة مخالفة غير ملتزمه بتعريفة الركوب المقررة وخطوط السير المحددة .

وأوضح محافظ الجيزة أن الحملات تمكنت من ضبط ٧٠ سيارة مخالفة بالقطاع الشمالي شملت مناطق " الكيت كات والوراق وأوسيم " ، وضبط ٢٥ سيارة بمناطق " اول فيصل والعشرين والطالبية وترسا وخاتم المرسلين والمشابك " لتقطيع خطوط السير وعدم الإلتزام بتعريفة الركوب المقررة ، وضبط ١٥ سيارة مخالفة بمناطق " ترسا واللبيني والمريوطية " لتقطيع خطوط السير وعدم الإلتزام بالمواقف القانونية المحددة ، وضبط ٢٠ سيارة بمناطق " شارع السودان ومترو الجامعة والمنيب " لعدم الإلتزام بخطوط السير ، وضبط ١٥ سيارة مخالفة بالحوامدية لعدم الإلتزام بخطوط السير والانتظار بالمواقف العشوائية .

وتنوه محافظة الجيزة أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة تستقبل شكاوي وبلاغات المواطنين علي مدار اليوم من خلال وسائل التواصل المتاحة على الخطوط التالية 35855722- 35863004- 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على ارقام 01016050453 .