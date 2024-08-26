نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توضيح هام من "التعليم" بشأن مادة العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مادة العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي العام تشمل محتوى مواد الثلاثة معًا (الكيمياء والفيزياء والأحياء).

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، تفاصيل تدريس مادة العلوم المتكاملة، وجاءت كالتالي:

محتوى متناسق مع بعضه بنواتج تعلم محددة وواضحة، بعد إعادة هيكلة مواد الصف الأول الثانوي الفصل لتصبح 6 مواد بدلًا من 10.

تدريس مادة العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي سيكون من خلال معلم واحد.

المادة شبيهة بمادة العلوم بالمرحلة الإعدادية من حيث المحتوى.

تضم مجموعة من المعارف والمهارات والعلوم والمفاهيم المرتبطة بمواد الكيمياء والفيزياء والأحياء.

مخصص لها 5 حصص بالجدول الأسبوعي الدراسي للصف الأول الثانوي.

المناهج الجديدة سيتم الإعلان عنها قريبًا.

درجتها الكلية بمجموع الأول الثانوي، 60 درجة والنجاح في المادة من 30 درجة.

إجمالي ساعات الدراسة لـ مادة العلوم المتكاملة 129 ساعة.

المادة يكون امتحانها في ورقة واحدة وتوقيت واحد وأسئلة واحدة حسب طبيعة ومواصفة الورقة الامتحانيه للمادة.

تتنوع أسئلة امتحان مادة العلوم المتكاملة حسب المنهج والمحتوى العلمي.

يشمل الامتحان جميع جزئيات المنهج الدراسي لمادة العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي العام.

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم أعلنت أن الطالب سوف يدرس بـ الصف الأول الثانوي العام اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والفلسفة والمنطق والرياضيات والتاريخ ومادة العلوم المتكاملة.

وأضافت أن لكل مادة 5 حصص دراسية أسبوعيًا، عدا الفلسفة 4 حصص فقط بإجمالي 29 حصة، كما يتم توزيع الدرجات بواقع 80 درجة في اللغة العربية، وباقي المواد 60 درجة ليصبح مجموع الطالب الكلى في الصف الأول الثانوي الفصل 380.