نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق فعّاليات الجلسة العلمية الخامسة للمؤتمر الدولي الـ35 لـ "الشؤون الإسلامية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت منذ قليل، الجلسة العلمية الخامسة تحت عنوان " دور المرأة في في بناء الأسرة وتنشئة الطفل" لليوم الثاني لمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

افتتح الجلسة الأستاذ الدكتور جمال شفيق "أمين عام لجنة الطفولة بالمجلس الأعلى للجامعات، ويتحدث فيها كل من:

البروفيسور الخضر عبد الباقي مدير المركز النيجيري للبحوث العربية.

أستاذة دكتورة إيمان كمال حسن بحيري أستاذ بكلية طب القصر العيني.

أستاذ دكتور شوقي النكلاوي مدرس أدب الطفل جامعة مطروح.

دكتورة فاطمة محمد راشد علي مدرس بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات.

يأتي ذلك خلال فاعليات المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الذي يأتي تحت رعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، وبحضور الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري نائبًا عن المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في الفترة من 25 - 26 أغسطس 2024م، تحت عنوان "دور المرأة في بناء الوعي".