طلاب الثانوية العامة دور ثان: امتحان اللغة الأولى في مستوى الطالب المتوسط

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 26 أغسطس 2024 11:30 صباحاً - أكد طلاب الثانوية العامة والذين أدوا امتحان اللغة الأجنبية الأولى للدور الثاني، أن أسئلة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى تضمنت جزئيات سهلة وبها جزئيات تحتاج للتفكير موضحين أن مستوى الأسئلة للطالب المتوسط، ويؤدى الطلاب امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني بـ50% فقط من درجات المواد.

و أكدت الوزارة، على متابعة جميع مراحل العمل بامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.