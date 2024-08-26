رئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 أغسطس 2024 11:29 صباحاً - إلتقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول / تشارلز براون رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً ، حيث أجريت له مراسم إستقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين .

تناول اللقاء مناقشة عدداً من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة خاصة على صعيد الأزمة بقطاع غزة ، كما تناول اللقاء سبل دعم علاقات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا الجانبين .

وأعرب رئيس أركان حرب القوات المسلحة عن تقديره للعلاقات الراسخة التى تربط القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين ، مشيراً إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أوجه التعاون والشراكة بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية فى مختلف المجالات العسكرية .

من جانبه أشاد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية بالدور القيادى الذى تقوم به مصر لدعم ركائز الأمن والإستقرار بالمنطقة ، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز أواصر العلاقات العسكرية الثنائية بما يلبى المصالح المشتركة للقوات المسلحة لكلا الجانبين .

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والأمريكية والسفيرة الأمريكية وملحق الدفاع الأمريكى بالقاهرة .