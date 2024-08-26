وزير الصحة يستقبل وفد البنك الدولي لبحث التعاون في ملف التنمية البشرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 أغسطس 2024 11:29 صباحاً - استقبل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، السيد «ستيفان جيمبرت» المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي والوفد المرافق له، للإطلاع على الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية، وفتح آفاق تعاونية جديدة تستهدف ملف التنمية البشرية، تزامنًا مع اهتمام الدولة المصرية ببناء وتنمية الإنسان المصري.

بدأ الدكتور خالد عبدالغفار، حديثه بالترحيب بأعضاء البنك الدولي، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الوزارة والبنك الدولي، بدعم المشروعات والخدمات الصحية، متطلعًا إلى استمرار أواصر التعاون المثمر بين الجانبين.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير أكد أهمية التعاون بملف التنمية البشرية في العديد من المحاور، وعلى رأسها توفير خبرات دولية في مجال التنمية البشرية لتحقيق أقصى استفادة بهذا الملف، مضيفا أن الاجتماع تضمن بحث التعاون في وضع مكونات تستهدف محور الطفولة المبكرة، فيما يخص التغذية والتعليم ومكافحة التسرب من التعليم، وكذلك التعاون في وضع بنود تهتم بالتعليم الفني بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تطرق إلى بحث وضع بنود للتعاون تستهدف الارتقاء ببرامج وخدمات كبار السن، وكذلك التعاون في تقديم دعم صحي للعمالة غير المنتظمة عن طريق برامج تكافل وكرامة، مشيرًا إلى أن الوزير أكد أهمية العمل المشترك في إطار آليات عمل منظمة، وكذلك عقد اجتماعات دورية لمتابعة ملف التنمية البشرية لحظة بلحظة، والعمل على تدارك أي تحديات وحلها سريعًا.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الجانبين تابعا معدلات الإنجاز بالمشروعات القائمة الخاصة بتطوير خدمات الرعاية الصحية، من خلال توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية، كما تابعا ملف الدورات التدريبية ورفع الكفاءة والمهارات، حيث أكد الوزير بضرورة تذليل أي عقبات قد تواجه سير العمل بتطوير القطاع الصحي.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع بحث التعاون في تكثيف التدريبات المهنية، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تضم ممثلي الوزرات -على هامش المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية في نسخته الثانية- لوضع آليات واستراتيجيات التنمية البشرية، فضلا مع بحث الدعم لتسريع الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية السكان.

نوه «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع بحث سبل التعاون مع البنك الدولي في تقديم الدعم لتخفيف المخاطر للفئات الضعيفة في برامج التغيير المناخي، ودعم برامج تغيير المناخ مع القطاع الصحي، حيث من المقرر عقد مؤتمر تغيير المناخ «COP 29» الذي يعقد في دولة أذربيجان.

حضر الاجتماع الدكتورة عبلة الألفي، والدكتور عمرو قنديل نائبا وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد سعفان مساعد وزير الصحة والسكان للمستشفيات، والدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة علا خيرالله رئيس قطاع البحوث والتدريب والدكتورة رشا خضر رئيس قطاع التنمية الأساسية وتنمية الأسرة، والدكتورة سوزان زناتي مدير الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية بالوزارة، والدكتورة داليا رشيد المدير التنفيذي لمشروع البنك الدولي.