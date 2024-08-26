رئيس جامعة بنها يستقبل مساعد أمين عام مجلس الوزراء لشئون إدارة الأزمات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 أغسطس 2024 11:29 صباحاً - استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، اللواء أركان حرب محمد حجازي مساعد أمين عام مجلس الوزراء لشئون إدارة الأزمات والكوارث ، وذلك علي هامش مشاركته بمحاضرة " المفاهيم النظرية لإدارة الأزمات " بالدورة التدريبية للأزمات والكوارث والسلامة والصحة المهنية والتي تنظمها الجامعة بمركز إعداد القادة بمشتهر .

جاء ذلك بحضور الدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة جيهان عبدالهادي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، والدكتور إبراهيم راجح المشرف العام على مركز إعداد القادة والمدير التنفيذي لوحدة إدارة الأزمات والكوارث بالجامعة ، والأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور أحمد نجيب نائب المشرف العام على مركز إعداد القادة.

وأكد " الجيزاوي" أن الجامعة حريصة علي تطوير الجهاز الإداري حيث تم عقد سلسلة من الدورات التدريبية استهدفت قطاعات الجامعة المختلفة من الإداريين بهدف رفع قدراتهم ومهاراتهم بما يضمن جودة الأداء المؤسسى داخل الجامعة.

من ناحية أخري قدم الدكتور ناصر الجيزاوي درع الجامعة للواء أركان حرب محمد حجازي تقديراً لمشاركته بالدورة التدريبية للأزمات والكوارث والسلامة والصحة المهنية والتى يتم تنظيمها في الفترة من 25 إلى 27 أغسطس الجاري.