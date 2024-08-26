نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التموين تنفي إلغاء صرف السكر التمويني وتؤكد استمرارية الدعم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداولت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا أنباء تفيد بإلغاء صرف السكر التمويني المدعم على البطاقات التموينية، مما أثار قلق عدد كبير من المواطنين.

ولكن وزارة التموين والتجارة الداخلية أكدت في بيان رسمي أن هذه الأخبار غير صحيحة، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

البيان الرسمي من وزارة التموين

أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي أكدت أن ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول إلغاء صرف السكر المدعم هو مجرد شائعات.

وأكدت الوزارة أن صرف السكر المدعم على البطاقات التموينية يتم بشكل طبيعي دون أي تغييرات، وأن كميات السكر المدعمة تتوفر بكثرة في جميع المنافذ التموينية، بما في ذلك المجمعات الاستهلاكية، وبقالي التموين، وفروع مشروع "جمعيتي" في كافة أنحاء الجمهورية.

المخزون الاستراتيجي من السكر

كما أشارت الوزارة إلى أن المخزون الاستراتيجي للسكر آمن ويكفي احتياجات المستهلكين لعدة أشهر قادمة.

ولفتت إلى أن الوزارة تقوم بتكثيف حملات التفتيش الدورية على الأسواق لضمان عدم وجود تلاعب بالأسعار أو ممارسات احتكارية على السلع.

تحري الدقة في نشر الأخبار

دعت الوزارة جميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتأكد من صحتها قبل الترويج لها.

وأكدت أن نشر معلومات غير دقيقة يمكن أن يؤدي إلى إثارة غضب المواطنين وزيادة القلق.

كيفية الإبلاغ عن الشكاوى والشائعات

في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يمكن للمواطنين الإبلاغ عنها عبر الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك على الرقم 19588.

وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة، يمكن التواصل عبر أرقام خدمة "واتساب" التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 - 01155508851) على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).