هيئة الأرصاد تكشف آخر توقعات فرص الأمطار وأماكن السقوط: رعدية وتستمر لمدة 48 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 26 أغسطس 2024 10:33 صباحاً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل فرص الأمطار المتوقعة على البلاد خلال هذه الفترة، وذلك تزامنا مع فرص الأمطار التى تشهدها البلاد على أقصى الجنوب.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أن تشهد البلاد فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً يومى الإثنين 26 أغسطس والثلاثاء 27 أغسطس على مناطق من حلايب - شلاتين - أبو سمبل - الوادى الجديد، يصاحب ذلك نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض الطرق.

ويشهد اليوم الإثنين، طقس حار رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، ومتوقع اليوم أيضا شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 25، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29.