نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمطار رعدية لمدة 48 ساعة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في مصر اليوم الإثنين 26 أغسطس 2024، وحتى السبت 31 أغسطس، مشيرة إلى أبرز الظواهر الجوية المتوقعة.
توقعات الطقس اليوم
- الطقس نهارًا:
- حار ورطب على أغلب الأنحاء.
- شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
- الطقس ليلًا:
- مائل للحرارة ورطب على معظم المناطق.
الظواهر الجوية
- الرياح:
- تكون معتدلة وتنشط أحيانًا على فترات متقطعة.
- الأمطار:
- توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا، خاصة على مناطق حلايب وشلاتين وأبوسمبل والوادي الجديد.
- نشاط الرياح قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة على بعض الطرق.
نسبة الرطوبة
- القاهرة والوجه البحري:
- العظمى ليلًا تتراوح بين 80 و85%.
- الصغرى تتراوح بين 35 و40%.
- السواحل الشمالية:
- العظمى ليلًا تتراوح بين 90 و95%.
- الصغرى تتراوح بين 50 و55%.
- شمال الصعيد:
- العظمى تتراوح بين 55 و60%.
- الصغرى تتراوح بين 20 و30%.
- جنوب الصعيد:
- العظمى تتراوح بين 30 و40%.
- الصغرى تتراوح بين 15 و20%.
حالة البحرين
البحر المتوسط:
- من خفيف إلى معتدل.
- ارتفاع الأمواج يتراوح بين 1 إلى 1.75 متر.
- اتجاه الرياح شمالية غربية.
البحر الأحمر:
- من خفيف إلى معتدل.
- ارتفاع الأمواج يتراوح بين 1 إلى 1.75 متر.
- اتجاه الرياح شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم
|المدينة
|العظمى
|المحسوسة
|القاهرة
|36°C
|39°C
|العاصمة الإدارية
|37°C
|39°C
|6 أكتوبر
|37°C
|39°C
|بنها
|36°C
|39°C
|دمنهور
|35°C
|37°C
|وادي النطرون
|36°C
|38°C
|كفر الشيخ
|34°C
|36°C
|المنصورة
|34°C
|36°C
|الزقازيق
|36°C
|38°C
|شبين الكوم
|35°C
|37°C
|طنطا
|34°C
|36°C
|دمياط
|33°C
|36°C
|بورسعيد
|34°C
|37°C
|الإسماعيلية
|38°C
|40°C
|السويس
|36°C
|38°C
|العريش
|35°C
|38°C
|رفح
|34°C
|36°C
|رأس سدر
|37°C
|40°C
|نخل
|34°C
|36°C
|كاترين
|32°C
|34°C
|الطور
|36°C
|39°C
|طابا
|34°C
|36°C
|شرم الشيخ
|39°C
|41°C
|الإسكندرية
|32°C
|35°C
|العلمين
|32°C
|35°C
|مطروح
|32°C
|35°C
|السلوم
|33°C
|36°C
|سيوة
|38°C
|40°C
|رأس غارب
|38°C
|40°C
|الغردقة
|39°C
|41°C
|سفاجا
|39°C
|41°C
|مرسى علم
|39°C
|41°C
|شلاتين
|38°C
|40°C
|حلايب
|36°C
|37°C
|أبورماد
|37°C
|39°C
|رأس حدربة
|36°C
|38°C
|الفيوم
|38°C
|40°C
|بني سويف
|38°C
|40°C
|المنيا
|39°C
|41°C
|أسيوط
|40°C
|42°C
|سوهاج
|40°C
|41°C
|قنا
|42°C
|43°C
|الأقصر
|42°C
|43°C
|أسوان
|43°C
|44°C
|الوادي الجديد
|42°C
|43°C
|أبوسمبل
|43°C
|44°C
توقعات الطقس تشير إلى استمرار الأجواء الحارة والرطبة، مع فرصة لهطول الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة في بعض المناطق، لذا يُنصح باتخاذ الاحتياطات اللازمة.