نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الإثنين 26 أغسطس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 26 أغسطس 2024، مشيرة إلى أن البلاد ستشهد طقسا حارا رطبا خلال النهار، مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة على بعض المناطق.

فيما يلي أهم تفاصيل الطقس والتوقعات حتى السبت 31 أغسطس:

التفاصيل الجوية المتوقعة

الطقس نهارًا: حار ورطب على معظم المناطق، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حار ورطب على معظم المناطق، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. الطقس ليلًا: مائل للحرارة ورطب.

مائل للحرارة ورطب. الرياح: معتدلة، قد تنشط أحيانًا على فترات متقطعة.

معتدلة، قد تنشط أحيانًا على فترات متقطعة. فرص الأمطار: قد تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق حلايب وشلاتين وأبوسمبل والوادي الجديد. قد يصاحبها نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض الطرق.

نسبة الرطوبة

القاهرة والوجه البحري: العظمى ليلًا بين 80 و85%، والصغرى بين 35 و40%.

العظمى ليلًا بين 80 و85%، والصغرى بين 35 و40%. السواحل الشمالية: العظمى ليلًا بين 90 و95%، والصغرى بين 50 و55%.

العظمى ليلًا بين 90 و95%، والصغرى بين 50 و55%. شمال الصعيد: العظمى بين 55 و60%، والصغرى بين 20 و30%.

العظمى بين 55 و60%، والصغرى بين 20 و30%. جنوب الصعيد: العظمى بين 30 و40%، والصغرى بين 15 و20%.

حالة البحرين

البحر المتوسط: من خفيف إلى معتدل، ارتفاع الأمواج بين 1 و1.75 متر، اتجاه الرياح شمالية غربية.

من خفيف إلى معتدل، ارتفاع الأمواج بين 1 و1.75 متر، اتجاه الرياح شمالية غربية. البحر الأحمر: من خفيف إلى معتدل، ارتفاع الأمواج بين 1 و1.75 متر، اتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

المدينة/المحافظة العظمى (°C) المحسوسة (°C) القاهرة 36 39 العاصمة الإدارية 37 39 6 أكتوبر 37 39 بنها 36 39 دمنهور 35 37 وادي النطرون 36 38 كفر الشيخ 34 36 المنصورة 34 36 الزقازيق 36 38 شبين الكوم 35 37 طنطا 34 36 دمياط 33 36 بورسعيد 34 37 الإسماعيلية 38 40 السويس 36 38 العريش 35 38 رفح 34 36 رأس سدر 37 40 نخل 34 36 كاترين 32 34 الطور 36 39 طابا 34 36 شرم الشيخ 39 41 الإسكندرية 32 35 العلمين 32 35 مطروح 32 35 السلوم 33 36 سيوة 38 40 رأس غارب 38 40 الغردقة 39 41 سفاجا 39 41 مرسى علم 39 41 شلاتين 38 40 حلايب 36 37 أبورماد 37 39 رأس حدربة 36 38 الفيوم 38 40 بني سويف 38 40 المنيا 39 41 أسيوط 40 42 سوهاج 40 41 قنا 42 43 الأقصر 42 43 أسوان 43 44 الوادي الجديد 42 43 أبوسمبل 43 44

توقعات الطقس تشير إلى استمرار الطقس الحار والرطب مع احتمال الأمطار في بعض المناطق، لذا يُنصح بالتحضير والاحتياط وفقًا للظروف الجوية السائدة.