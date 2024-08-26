نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة عين شمس تستقبل 5143 طالبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتمت أمس معامل الحاسب الآلي للتنسيق الإلكتروني بجامعة عين شمس استقبال طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم في المرحلة الثانية، وذلك استكمالًا لأعمال التنسيق الإلكتروني للعام الدراسي 2024-2025.

جاء ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، وبإشراف قطاع التعليم والطلاب، الادارة العامة لشئون التعليم والطلاب وقد اختتمت أعمال المرحلة الثانية للتنسيق بعد استقبال عدد ٥١٤٣ طالب وطالبة في مختلف معامل الجامعة.

تم توزيع الطلاب على 14 معمل حاسب آلي مجهزة بـ 330 جهاز كمبيوتر في كليات الحاسبات والمعلومات، والآداب، والزراعة، والهندسة، بالإضافة إلى كلية البنات، ومعامل مخصصة للطلاب من ذوي الهمم بكليتي الآداب والحاسبات والمعلومات.

استمرت أعمال التنسيق من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، حيث تواجد فرق من الإداريين المدربين لتقديم المساعدة والإرشادات اللازمة للطلاب وأسرهم. كما أتيحت للطلاب إمكانية تعديل رغباتهم طوال فترة المرحلة.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد قررت مد فترة تنسيق المرحلة الثانية لتنتهي الأحد الموافق ٢٥ أغسطس بدلا من السبت ٢٤ أغسطس حرصًا علي منح الفرصة كاملة أمام كافة طلاب المرحلة.

شملت المرحلة الثانية طلاب الثانوية العامة الحاصلين على 265 درجة فأكثر بنسبة 64.63% للشعبة العلمية و230 درجة فأكثر بنسبة 56.09% للشعبة الأدبية حيث سيتم ترشيح الطلاب وفقًا لآخر نسخة تم إدخالها وحفظها بالنظام الإلكتروني على موقع التنسيق: www.tansik.egypt.gov.eg.