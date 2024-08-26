نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تعقد اجتماعا مع قيادات المديريات بشأن الاستعداد للعام الدراسي الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المديريات التعليمية، عقد اجتماع موسع غدا الثلاثاء، بشأن إطار الاستعداد لبداية العام الدراسي الجديد 2024 - 2025، من خلال قاعة الفيديو كونفرانس الساعة الواحدة ظهرًا.

ويحضر الاجتماع مدير التعليم العام بالمديرية ومديرو المراحل التعليمية ( ابتدائي - إعدادي - ثانوي - تربية خاصة - الموهوبين ومديرو عموم الإدارات التعليمية، ويعقد الاجتماع بقيادة الدكتورة رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام هالة عبد السلام.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد بدء العام الدراسي الجديد بالمدارس الرسمية والخاصة والدولية، موضحا أن العام الدراسي الجديد يبدأ بالمدارس الرسمية والخاصة للغات والخاصة عربي والقوميات 21 سبتمبر المقبل وينتهي الخميس الموافق 5 يونيو 2025، بإجمالي 35 أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين، على أن تبدأ الدراسة أو العام الدراسي الجديد بالمدارس الدولية يوم 8 سبتمبر 2024.

على أن يبدأ الفصل الدراسي الأول من 21 سبتمبر 2024 إلى الخميس 23 يناير 2025، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 11/ 1/ 2025، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 8/ 2/ 2025 إلى الخميس الموافق 5/ 6/ 2025، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 24/ 5/ 2025، أما بالنسبة لامتحانات الدبلومات الفنية فتبدأ السبت 31/ 5/ 2025، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 14/ 6/ 2025.

وتعقد إجازة نصف العام ستمتد لمدة أسبوعين بدءًا من يوم السبت الموافق 25/ 1/ 2025 وتنتهي يوم الخميس الموافق 6/ 2/ 2025، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.