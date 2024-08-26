الصناعة: المستثمرين الراغبين في الحصول على مصانع تقديم طلب لهيئة التنمية الصناعية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 26 أغسطس 2024 09:36 صباحاً - أعلنت وزارة الصناعة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية انه بناء على الطلب الذي تقدم به اللواء عماد كدواني محافظ المنيا إلي الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال اللقاء الذي عقد بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية بشأن تفعيل وتنفيذ واستغلال المنطقة الصناعية بوادي السريرية بمحافظة المنيا.

فإن الهيئة تعلن عن اتاحة فرص صناعية متميزة بالمنطقة لكل من يرغب في تخصيص مصانع في مجالات كربونات الكالسيوم ومواد البناء والرخام والجرانيت ومصانع الطوب الرملي وذلك للاستفادة من توافر المواد المحجرية مثل ( الرمال الحجر الجيري - الزلط - الالباستر ) حيث يعتبر الحجر الجيري من اعلي الخامات جودة علي مستوي العالم بالإضافة الي الاستفادة من موقع المنطقة المتميز الذي يقع في المسافة المتوسطة لطريق الشيخ فضل راس غارب - منطقة خشم الرقبة التي تحتوي علي اكثر من 400 محجر لإنتاج الرخام واشباه الرخام كما تبعد تلك المنطقة عن المناطق الزراعية الحالية بمسافة 12 كيلو متر.

وتؤكد الهيئة العامة للتنمية الصناعية في بيانها ان علي المستثمرين الراغبين في الحصول علي مصانع بالمنطقة التوجه بطلباتهم الي الفرع الرئيسي للهيئة بالتجمع الخامس او الي فرع الهيئة بمحافظة المنيا علي ان يتم دفع قيمة جدية الحجز بما يعادل 10% من قيمة سعر الارض