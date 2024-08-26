انت الأن تتابع خبر مادة جديدة تضاف للمجموع الكلي بالثانوي بقرار من وزير التعليم: من يدرسها بالعام المقبل؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قرار وزير التعليم.. قرار وزير التعليم بإضافة مادة العلوم المتكاملة.. اصبح الحديث يزداد عن مادة العلوم المتكاملة والتي سوف تضاف للمجموع الكلي لطلاب الصف الاول الثانوي، حيث أعلن وزير التعليم “محمد عبد اللطيف” قراره بإضافة مادة جديدة وهي “العلوم المتكاملة” وهي عبارة عن دمج للمواد التالية وهي الفيزياء والاحياء والكيمياء.

تفاصيل إضافة مادة العلوم المتكاملة

تجدر الإشارة إلى أن مادة العلوم المتكاملة المقرر أن يتم تدريسها لطلاب الصف الاول الثانوي في العام الدراسي الجديد هي عبارة عن مادة ستتضمن كافة المواد التالية وهي الفيزياء والكيمياء والاحياء وسيكون المنهج الخاص بها يشمل مجموعة وكم من المعارف الخاصة بالعلوم، وذلك وفقا لتصريحات وزارة التعليم.

من سيدرس مادة العلوم المتكاملة؟

وكشفت وزارة التربية والتعليم، أن المعلمين الذي سوف يدرسوا مادة العلوم المتكاملة والتي ستعد مادة اساسية مضافة إلى المجموع الكلي، واوضحت أن مدرس واحد سيقوم بتدريس مادة العلوم المتكاملة، سواء كان معلم مادة الفيزياء أو معلم في الكيمياء او معلم في مادة الاحياء.

ما هي المواد المقررة على الصف الاول الثانوي؟

ووفقا لأخر تصريحات وقرارات من وزير التربية والتعليم، فإن طلاب الصف الاول الثانوي سوف يدرسون 6 مواد فقط ستكون مضافة إلى المجموع الكلي الذي سيؤهلهم إلى الصف الثاني الثانوي وهي المواد التالية: عربي، انجليزي، تاريخ، رياضة، علوم متكاملة، والفلسفة والمنطق.

مادة العلوم المتكاملة من كام درجة؟