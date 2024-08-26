نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الاثنين 26 أغسطس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم، وتوقعات الطقس حتى نهاية شهر أغسطس 2024.

يشهد اليوم حالة من الطقس الحار مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة المحسوسة بسبب زيادة نسبة الرطوبة.

إليكم التفاصيل الكاملة لحالة الطقس اليوم والظروف الجوية المتوقعة:

الطقس اليوم

النهار:

القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية: حار رطب.

حار رطب. جنوب سيناء وجنوب البلاد: شديد الحرارة.

الليل:

أغلب الأنحاء: مائل للحرارة رطب.

مائل للحرارة رطب. السواحل الشمالية: معتدل الحرارة رطب.

تفاصيل حالة الطقس:

شبورة مائية: تتكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

تتكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. فرص الأمطار: قد تشهد بعض المناطق في أقصى جنوب البلاد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر أمطارًا خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على فترات.

قد تشهد بعض المناطق في أقصى جنوب البلاد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر أمطارًا خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على فترات. نشاط الرياح: تنشط الرياح معتدلة أحيانًا على السواحل الشمالية الشرقية، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى جنوب الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

حالة البحرين:

البحر المتوسط: حالة البحر خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة البحر خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية. البحر الأحمر: حالة البحر خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى القاهرة 36°C 27°C 6 أكتوبر 37°C 26°C بنها 36°C 27°C دمنهور 35°C 25°C وادي النطرون 36°C 26°C كفر الشيخ 34°C 25°C المنصورة 34°C 26°C الزقازيق 36°C 26°C شبين الكوم 35°C 26°C طنطا 34°C 24°C دمياط 33°C 24°C بورسعيد 34°C 25°C الإسماعيلية 38°C 25°C السويس 36°C 26°C العريش 35°C 24°C رفح 34°C 23°C رأس سدر 37°C 25°C نخل 34°C 19°C كاترين 32°C 17°C الطور 36°C 29°C طابا 34°C 27°C شرم الشيخ 39°C 29°C الإسكندرية 32°C 24°C العلمين 32°C 24°C مطروح 32°C 25°C السلوم 33°C 24°C سيوة 38°C 24°C رأس غارب 38°C 29°C الغردقة 39°C 30°C سفاجا 39°C 29°C مرسى علم 39°C 30°C شلاتين 38°C 31°C حلايب 36°C 29°C أبورماد 37°C 30°C رأس حدربة 36°C 29°C الفيوم 38°C 23°C بني سويف 38°C 24°C المنيا 39°C 24°C أسيوط 40°C 25°C سوهاج 40°C 26°C قنا 42°C 28°C الأقصر 42°C 28°C أسوان 43°C 29°C الوادي الجديد 42°C 28°C أبوسمبل 43°C 30°C

تشير التوقعات إلى أن الطقس سيظل حارًا ورطبًا مع تحسن ملحوظ في بداية شهر سبتمبر، يُنصح الجميع باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي الآثار السلبية للحرارة والرطوبة.