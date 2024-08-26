نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الإثنين 26 أغسطس 2024: توقعات وتحذيرات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتساءل الكثيرون عن حالة الطقس اليوم الإثنين 26 أغسطس 2024، خاصة مع اقتراب انتهاء شهر أغسطس، المعروف بارتفاع درجات الحرارة والرطوبة العالية.

فهل ستشهد البلاد تحسنًا في الطقس؟ هذا ما سنتعرف عليه في السطور التالية.

توقعات الطقس لليوم

1. درجات الحرارة والرطوبة: تتوقع الأرصاد الجوية انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة بداية من الأسبوع المقبل مع بداية شهر سبتمبر، مما يشير إلى تحسن تدريجي في حالة الطقس. ومع ذلك، لا يزال تأثير الرطوبة مرتفعًا اليوم، مما يزيد من الإحساس بالحرارة.

2. الشبورة المائية: سيشهد صباح اليوم تشكل شبورة مائية خفيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما قد يؤثر على الرؤية.

3. فرص الأمطار: توجد احتمالية لسقوط أمطار خفيفة قد تصل إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من أقصى جنوب البلاد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر. يُنصح بتوخي الحذر في هذه المناطق.

4. نشاط الرياح: ستشهد البلاد نشاطًا معتدلًا للرياح، خاصة على مناطق السواحل الشمالية الشرقية، حيث قد تكون مثيرة للرمال والأتربة. كما ستهب الرياح على مناطق من أقصى جنوب الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

حالة البحرين

1. البحر المتوسط: حالة البحر المتوسط ستكون خفيفة إلى معتدلة، بارتفاع موج يتراوح من متر إلى 1.75 متر. الرياح السطحية ستكون شمالية غربية.

2. البحر الأحمر: حالة البحر الأحمر ستكون أيضًا خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع موج مشابه يتراوح من متر إلى 1.75 متر. الرياح السطحية ستكون شمالية غربية.

نصائح الأرصاد الجوية