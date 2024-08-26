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بدأ فاعليات المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.. لليوم الثاني

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أحمد جودة - القاهرة - بدأت منذ قليل فاعليات المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية  الذي يأتي تحت رئيس الجمهورية:عبد الفتاح السيسي وبحضور أ. د/ أسامة الأزهري نائبًا عن المهندس:مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وذلك بفندق جراند نايل تاور بالقاهرة في الفترة من 25 - 26 أغسطس 2024م تحت عنوان: "دور المرأة في بناء الوعي".

يفتتح الجلسة أ. د سامي الشريف أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية. 

ويتحدث كلا من:

1/  أ. د جمال رجب سيديبي “أستاذ الفلسفة الإسلامية بكلية الآداب جامعة السويس”. 

2/ أ. د نرمين أحمد نادي محمود محمد “مدرس بكلية الدراسات الإسلامية بنات بني سويف”. 

3/ أ. د رضا عبد الواحد “عميد كلية الإعلام جامعة الأزهر”.  

4/ أ. د محمد قاسم المنسي “وكيل كلية دار العلوم سابقًا بجامعة القاهرة”. 

5/ أ. نجلاء علام “رئيس تحرير مجلة قطر الندى”. 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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