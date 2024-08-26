بالأسماء .. قطع المياه عن أكثر من 14 منطقة في المنوفية

انت الأن تتابع خبر بالأسماء .. قطع المياه عن أكثر من 14 منطقة في المنوفيةوالأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في المنوفية، عن قطع المياه اليوم الإثنين 26 أغسطس 2024، بسبب بعض الأعمال التي يتم القيام بها خلال الفترة الجارية.

وأعلنت شركة مياه الشرب المنوفية في بيانها الذي نشره على الصفحة الرسمية لها بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، أنه سيتم قطع المياه لمدة 4 ساعات بداية من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهر نفس اليوم.

أماكن قطع المياه

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في المنوفية أنه سيتم قطع المياه بسبب برنامج غسيل وتطهير الشبكات ومحطات المياه ضمن الصيانة الشهرية والدورية، موضحًة أن المناطق المتؤثرة هي مركز شبين الكوم: مليج ومركز بركة السبع: شنتنا الحجر – ميت فارس – جنزور ومركز قويسنا: مصطاي – اشليم – ميت بره ومركز أشمون: الغنامية – الفرعونية – سمادون ومركز الشهداء: دناصور – كفر الشبع ومركز الباجور: اسطنها – قلتي الكبرى ومركز منوف: تتا – جزي

أهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في المنوفية بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات، بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المقبلة. وأكدت الشركة على أهمية التواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن عبر الرقم المجاني 125، أو من خلال خدمة الواتساب أو تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125)، أو إرسال الشكاوى عبر موقع الشركة الإلكتروني www.scww.com.eg. كما أشارت إلى تجهيز سيارات مياه نقية مجانًا لتلبية احتياجات المواطنين عند الضرورة.