موعد فتح باب تقليل الاغتراب 2024 والخطوات والشروط

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أحمد جودة - القاهرة - تترقب العديد من الأسر والطلاب في المرحلتين الأولى والثانية موعد فتح باب تقليل الاغتراب 2024، وذلك بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.

إليكم التفاصيل حول موعد فتح باب تقليل الاغتراب 2024، والخطوات اللازمة للتسجيل، والشروط المطلوبة.

موعد فتح باب تقليل الاغتراب 2024

توقيت البدء : يبدأ تقديم طلبات تقليل الاغتراب 2024 بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، والتي بدأت يوم الثلاثاء الماضي وتستمر حتى اليوم الأحد 25 أغسطس 2024.

: يبدأ تقديم طلبات تقليل الاغتراب 2024 بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، والتي بدأت يوم الثلاثاء الماضي وتستمر حتى اليوم الأحد 25 أغسطس 2024. التقديم: سيتم إتاحة تسجيل طلبات تقليل الاغتراب عبر موقع التنسيق الإلكتروني لكلا المرحلتين الأولى والثانية، للشعبتين الأدبي والعلمي.

خطوات تسجيل طلب تقليل الاغتراب 2024

فتح موقع التنسيق الإلكتروني:

قم بزيارة موقع التنسيق الإلكتروني (يُفترض إدراج الرابط الفعلي هنا).

اختيار خدمات تنسيق الثانوية العامة:

اختر الخدمة الخاصة بتقليل الاغتراب.

اختيار نوع الشهادة:

حدد نوع الشهادة التي حصلت عليها (ثانوية عامة أو ما يعادلها).

إدخال رقم الجلوس:

أدخل رقم الجلوس الخاص بك.

إدخال الرقم السري:

أدخل الرقم السري الذي تم تزويدك به.

اختيار تقليل الاغتراب:

اضغط على خيار "تقليل الاغتراب".

إدخال التخصص والكلية أو المعهد:

قم بإدخال التخصص والكلية أو المعهد الذي ترغب في الالتحاق به.

إدخال الرقم القومي والرقم السري والرقم التأكيدي:

أدخل هذه المعلومات لضمان صحة الطلب.

تسجيل وطباعة ورقة التحويل:

بعد إتمام التسجيل، قم بطباعة ورقة التحويل للاحتفاظ بها.

شروط تقليل الاغتراب 2024

المنطقة الجغرافية:

يجب أن يكون طلب تقليل الاغتراب ضمن المنطقة الجغرافية (أ) التي ينتمي إليها الطالب.

التحويل لمرة واحدة فقط:

يسمح بتحويل الاغتراب لمرة واحدة فقط، ولا يمكن تقديم طلبات تحويل متعددة.

المفاضلة حسب المجموع:

يتم المفاضلة بين الطلاب بناءً على مجموع الدرجات في حالة تساوي الشروط الأخرى.

استيفاء الشروط الإضافية:

يجب استيفاء الشروط الإضافية للكلية التي يرغب الطالب في التحويل إليها، مثل اجتياز اختبار القدرات إن لزم الأمر.

التحويل إلكترونيًا فقط:

يتم قبول طلبات التحويل إلكترونيًا فقط، ولا توجد تحويلات ورقية.

فتح باب التحويلات للمرحلة الثالثة:

سيتم فتح باب التحويلات للمرحلة الثالثة بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2024، بنفس الشروط السابقة.

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