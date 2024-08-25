محمد صلاح أفضل لاعب فى مباراة ليفربول ضد برينتفورد بالدورى الإنجليزى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 أغسطس 2024 09:36 مساءً - توج الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول بجائزة أفضل لاعب في مباراة برينتفورد التي انتهت بفوز الريدز 2-0 مساء اليوم الأحد علي ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2024-25.ليفربول ضد برينتفورد



وشارك أكثر من 23 ألف من الجماهير في الاستفتاء الذي قامت به رابطة الدوري الإنجليزي ، ونال محمد صلاح 58% من التصويت متفوقًا على نظيره لويس دياز نجم الريدز وصاحب الهدف الأول والذي حظي بتصويت 31.8% من المشاركين.

محمد صلاح أفضل لاعب في المباراة

وسبق أن حصل محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في المباراة المواجهة الماضية والافتتاحية أمام إبسويتش تاون بعدما استطاع تسجيل هدفًا وصناعة آخر.

جاء هدفا المباراة عن طريق الثنائي لويس دياز، ومحمد صلاح بالدقيقتين 13 و70 على التوالي لصالح نادي ليفربول.

ويتواجد نادي ليفربول في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة من الفوز في مباراتين وتسجيل 4 أهداف والحفاظ على سجله خالي من التهديف.

محمد صلاح وأرقامه في المباراة

ونصب النجم الدولي المصري محمد صلاح نفسه بطلاً للقاء الفريق الافتتاحي في البطولة أمام إيبسويتش تاون، بعدما صنع الهدف الأول الذي أحرزه زميله البرتغالي ديوجو جوتا، قبل أن يضيف الهدف الثاني، ليبرهن عن قدومه بقوة لقيادة الفريق الأحمر للمنافسة على اللقب الذي فقده في المواسم الأربعة الأخيرة.ليفربول ضد برينتفورد



وفي المقابل، دخل برينتفورد اللقاء منتشياً بفوزه 2 - 1 على كريستال بالاس في الجولة الأولى، وكان يحلم بتحقيق فوزه الثاني في تاريخ لقاءاته مع ليفربول، بعدما سبق أن تغلب عليه 3 - 1 في يناير عام 2023.

ونجح الريدز في التفوق على برينتفورد خلال مواجهتي الموسم الماضي في البريميرليج، حيث حقق الفوز في لقاء الدور الأول على ملعب "أنفيلد"، بثلاثية نظيفة، سجل منها النجم المصري محمد صلاح هدفين، وفي مباراة الدور الثاني، فاز ليفربول، بأربعة أهداف مقابل هدف، وشارك محمد صلاح أيضا بهدف في الرباعية.

وخاض محمد صلاح، 6 مباريات في مواجهة نظيره فريق برينتفورد، حقق الفوز في 4 مباريات، تعادل في مباراة وخسر مثلها، سجل 6 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

ساهم صلاح بـ128 هدفًا في 128 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول على ملعب أنفيلد (93 هدفًا و35 تمريرة حاسمة).

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، فان دايك، كوناتي، روبرتسون

خط الوسط: سوبوسلاي، ماك أليستر، ريان جرافنبرج

خط الهجوم: محمد صلاح، جوتا، لويس دياز