يوسف الخفاجى: الدورى المصرى أصبح منتجا موثوقا فيه عالميا.. وسعداء بتسويقه

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 أغسطس 2024 07:29 مساءً - قال يوسف الخفاجي الرئيس التنفيذي لشركة pro company، إنه لدينا شراكات تسويقية مع جهات كبيرة في العالم كله ومع أندية أوروبية وهذه الشراكة مع الشركة المتحدة هي الأولى في أفريقيا والشرق الأوسط.

وأكد أنه فخور بالعمل مع الشركة المتحدة نظرا لكون الدوري المصري هو الأعرق والأقدم في الوطن العربي، كما أن العمل على تطوير الدوري المصري هو شرف كبير.

وأضاف أن الدوري المصري بات منتجا يتم الوثوق فيه عالميا بعد تعظيم البث وتجويد الصورة بفضل جهود الشركة المتحدة، وهذا أمر مشجع على العمل من أجل تسويق هذا المنتج عالميا.

وكشف أنه يتقدم بالشكر لمحمد يحيى يوسف وسيف الوزيري مسؤولا لشركة المتحدة للرياضة علي التعاون سويا وعلي التوصل لاتفاق علي العمل معا في المرحلة المقبلة.