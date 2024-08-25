قيس الظالعى: الشراكة مع المتحدة للرياضة مهمة ونسعى لتعظيم قيمة الدورى المصرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 أغسطس 2024 07:29 مساءً - أبدى قيس عبد الله الظالعي رئيس مجلس إدارة شركة pro company الامارتية سعادته الكبيرة بالشراكة مع الشركة المتحدة لتسويق مباريات الدوري المصري عالميا.

وأشار قيس عبد الله الظالعي، إلى أن هذه الخطوة تعني الكثير بالنسبة له وتدعو للفخر، حيث تأتي في إطار التعاون المستمر والمثمر بين البلدين الشقيقين مصر والإمارات.

وأضاف أن الشركة ستسعى لتقديم افضل نسخة من الدوري المصري وتسخر كل الإمكانات لتعظيم قيمة الدوري المصري عالميا، موجها الشكر لمسؤولي الشركة المتحدة للرياضة، وعلى رأسهم محمد يحيى لطفي وسيف الوزيري.