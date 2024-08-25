توقيع الشراكة بين المتحدة للرياضة وpro company لتسويق الدوري المصري عالميًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 أغسطس 2024 07:29 مساءً - وقعت الشركة المتحدة للرياضة برئاسة محمد يحيي لطفي وسيف الوزيري، عقد الشراكة مع شركة pro company الإماراتية لتسويق الدوري المصري خارج الشرق الأوسط.

وتبادل الطرفان الدروع التذكارية عقب توقيع العقود خلال الموتمر الصحفي الذي أقيم بمدينة العلمين الجديدة.

وأقيم اليوم الأحد مؤتمر بمدينة العلمين الجديدة للإعلان عن توقيع عقد الشراكة بين الشركة المتحدة للرياضة برئاسة محمد يحيي لطفي وسيف الوزيرى وشركة PRO Company الإماراتية برئاسة قيس عبد الله الظالعي لبث مباريات الدوري المصري خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، متضمنة عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية وأفريقيا.

وأقيم مؤتمر توقيع العقد بمنطقة NORTH SQUARE بالعلمين الجديدة، ويشهد المؤتمر الكشف عن التفاصيل الخاصة ببث مباريات الدوري المصري في أكثر من دولة وتسويق المباريات لبعض الدول التي تشهد تواجد جاليات مصرية وعربية، إلى جانب بث مباريات الدوري المصري يمنحه جماهيرية وشعبية أكثر.