عودة فتاة متغيبة من منزلها بعد خلافات أسرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 أغسطس 2024 02:34 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً تغيب فتاة بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بتاريخ 23 الجارى من (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية) بغياب نجلته (مقيمة بذات العنوان) عقب خروجها من مسكنهما بتاريخ 21/الجارى.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مكان تواجد المُبلغ بغيابها بمحافظة الإسكندرية، وبسؤالها أفادت بتركها منزل أهليتها بسبب خلافات عائلية لرفضها الزواج من أحد أقاربها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.