نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يجري حركة تغييرات لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة حركة تغيرات لرؤساء الأحياء والمراكز في إطار خطة ضبط منظومة العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وضخ دماء جديدة.

جاء قرار محافظ الجيزة بتكليف ذكي ممدوح ذكي سلام رئيسا لحي العجوزة وأشرف تامر غالي بشاي رئيسا لحي جنوب الجيزة وحامد أحمد محمود سلامه رئيسا لحي الطالبية وزينهم أحمد عباس محمد رئيسا لمركز ومدينة أبو النمرس ومعاوية أحمد حسن رئيسا لمركز ومدينة العياط.

وكلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز المكلفين بالتواجد الميداني اليومي بين المواطنين والاستماع لشكواهم وسرعة تقديم الحلول لها في إطار القانون مؤكدًا أن معيار التقييم بالنسبة له هو رضا المواطنين عن الخدمات والنتائج على أرض الواقع.