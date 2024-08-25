رئيس هيئة الرعاية الصحية يلتقي المدير الإقليمي لشركة فوجي فيلم لمنطقة الشرق...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 أغسطس 2024 11:29 صباحاً - رئيس هيئة الرعاية الصحية: بحث التعاون مع فوجي فيلم لتطبيق أحدث التكنولوجيات في مجال التشخيص عن بُعد (Teleradiology) وتفعيل استخدام الذكاء الاصطناعي (AI) وتشغيل المستشفيات الافتراضية

رئيس هيئة الرعاية الصحية: بحث التعاون مع فوجي فيلم لتبادل الخبرات والتجارب في مجال تنفيذ برامج الفحص الطبي الدوري الشامل (Screening) وتطويرها لتتوافق مع أحدث المستجدات العلمية والتقنية

رئيس هيئة الرعاية الصحية: بحث التعاون مع فوجي فيلم لتدريب وتأهيل الكوادر الطبية والفنيين ومهندسي الأجهزة الطبية على أحدث الأساليب التكنولوجية والممارسات في الرعاية الصحية وإنشاء مركز تدريبي متقدم في الصعيد تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية بالاهتمام بتنمية الصعيد وتحقيق رؤية مصر 2030

رئيس هيئة الرعاية الصحية: نستهدف التعاون مع فوجي فيلم للاستفادة من التقدم التكنولوجي للشركة ونقل الخبرات اليابانية المتقدمة وتوطين أحدث الخبرات الدولية في الرعاية الصحية ويؤكد: التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي هما مستقبل الرعاية الصحية ويعززان التحول الأخضر والاستدامة

المدير الإقليمي لشركة فوجي فيلم يدعو رئيس هيئة الرعاية الصحية لحضور افتتاح أول مقر للشركة في مصر في سبتمبر .. ورئيس الهيئة يؤكد: التأمين الصحي الشامل يفتح فرصًا واعدة للاستثمار في الرعاية الصحية ويحقق عوائد ضخمة

المدير الإقليمي لشركة فوجي فيلم لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: نفخر بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية لتطبيق أحدث التكنولوجيات وتحقيق قصة نجاح جديدة وتقدم ملحوظ في مجال الرعاية الصحية في مصر

المدير الإقليمي لشركة فوجي فيلم في مصر: الشراكة مع هيئة الرعاية الصحية تعزز الابتكار وتدعم تحقيق رؤية مصر 2030 في مجال الرعاية الصحية

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بالسيد ميتشيو كوندو، المدير العام لشركة فوجي فيلم لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والسيد محمد كمال، المدير الإقليمي للشركة في مصر، وذلك في المقر الرئيسي للهيئة بالعاصمة الإدارية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات.

واستعرض اللقاء إنجازات هيئة الرعاية الصحية ومشروع التأمين الصحي الشامل في تطوير الرعاية الصحية في مصر، وكذلك إنجازات شركة فوجي فيلم في تطبيق أحدث التقنيات والتكنولوجيات في مجال التشخيص الطبي والرعاية الصحية. كما ناقش اللقاء الأهداف المشتركة في تعزيز الابتكار والتقدم في هذا المجال وسبل تطبيق أحدث التكنولوجيات التي تسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى بحث التعاون مع فوجي فيلم لتطبيق أحدث التكنولوجيات في مجال التشخيص عن بُعد (Teleradiology) وتفعيل استخدام الذكاء الاصطناعي (AI) وتشغيل المستشفيات الافتراضية.

وأضاف، أنه تم بحث سبل تبادل الخبرات والتجارب مع فوجي فيلم في مجال تنفيذ برامج الفحص الطبي الدوري الشامل (Screening) وتطويرها لتتوافق مع أحدث المستجدات العلمية والتقنية بهدف تعزيز الكشف المبكر عن الأمراض، وخاصة المزمنة منها، وتحسين الصحة العامة للمجتمع.

وتابع: أنه تم بحث التعاون مع فوجي فيلم لتدريب وتأهيل الكوادر الطبية والفنيين ومهندسي الأجهزة الطبية على أحدث الأساليب التكنولوجية والممارسات في الرعاية الصحية، بالإضافة إلى إنشاء مركز تدريبي متقدم في الصعيد تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية بالاهتمام بتنمية الصعيد وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأضاف الدكتور السبكي، أن التعاون مع فوجي فيلم يهدف إلى الاستفادة من التقدم التكنولوجي للشركة ونقل الخبرات اليابانية المتقدمة وتوطين أحدث الخبرات الدولية في الرعاية الصحية، مؤكدًا أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي هما مستقبل الرعاية الصحية ويعززان التحول الأخضر والاستدامة.

ومن جانبه، دعا المدير الإقليمي لشركة فوجي فيلم رئيس هيئة الرعاية الصحية لحضور افتتاح أول مقر للشركة في مصر في سبتمبر. وأكد الدكتور أحمد السبكي أن التأمين الصحي الشامل يفتح فرصًا واعدة للاستثمار في الرعاية الصحية ويحقق عوائد ضخمة.

وفي هذا السياق، أشار المدير الإقليمي لشركة فوجي فيلم لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى أن الشركة تفخر بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية لتطبيق أحدث التكنولوجيات وتحقيق تقدم ملحوظ في مجال الرعاية الصحية في مصر. كما أضاف المدير الإقليمي لفوجي فيلم في مصر أن الشراكة مع هيئة الرعاية الصحية تعزز الابتكار وتدعم تحقيق رؤية مصر 2030 في مجال الرعاية الصحية.

وحضر اللقاء من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، كل من اللواء هشام شندي، مستشار رئيس الهيئة للطب الاتصالي والتكنولوجيا الصحية ومدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتورة نشوى جودة، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، والمهندس أحمد حسن، المشرف العام على توريدات التجهيزات الطبية بالهيئة.